Украина хочет продлить пошлины на китайские трубы из нержавейки

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) объявила о проведении повторного антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину бесшовных нержавеющих труб из КНР. Аналогичные трубы производит компания Centravis, основные производственные мощности которой расположены в Никополе (Днепропетровская обл.). Она же выступила инициатором повторного расследования.

МКМТ назначила новое расследование в связи с окончанием действия прежних ограничительных мер: в конце 2014 года Украина установила импортную пошлину в 41,07% на китайские бесшовные нержавеющие трубы.

Жалоба производителя содержит доказательства того, что пролонгация действия антидемпинговых мер не противоречит национальным интересам, заключила МКМТ, а импорт товара может нанести ущерб отечественной компании, выпускающей аналогичную продукцию.

Комиссия также пришла к выводу, что цены на бесшовные нержавеющие трубы из Китая были ниже себестоимости и цен заявителя, а объем импорта увеличивался.

Предыдущее расследование также инициировал Centravis, показатели которого ухудшились в 2008-2013 годах, из-за импорта китайских труб по демпинговым ценам.

Centravis (Сентравис Продакшн Юкрейн) – один из крупнейших в Европе производителей бесшовных нержавеющих труб. Компанию контролирует семья Атанасовых. Ранее среди ее акционеров был Европейский банк реконструкции и развития.

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