В УГМК новый руководитель. Валентин Собчук покинул компанию

Вчера в АО Украинская горно-металлургическая компания (УГМК, Киев) назначен и.о. генерального директора. Им стал Виктор Соколов, финансовый директор компании. Такая информация содержится в Реестре Министерства юстиции Украины.

В комментарии Readmetal.com Валентин Собчук, который был генеральным директором УГМК с декабря 2015 года, сообщил, что покинул компанию в связи с окончанием трудового контракта.

Отметим, что год назад акционеры продлевали полномочия Собчука с 18 декабря 2018 года сроком на 1 год.

Полномочия Виктора Соколова, как подписанта, будут действовать до 8 января 2019 года. После этого к полномочиям приступит новый генеральный директор.

Отметим, что в 2019 году УГМК существенно сократила свою филиальную сеть. По состоянию на декабрь 2019 года в составе компании работает 6 металлоторговых площадок в 5 городах Украины. Также есть дочерние компании в Беларуси и Венгрии.

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