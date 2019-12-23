Итоги-2019: в Укрзализныце рассказали о ремонте пассажирских вагонов, локомотивов и электричек

В 2019 году “Укрзализныця” капитально-восстановительным ремонтом обновит 29 пассажирских вагонов. В том числе уже 27 единиц прошли КВР, еще два плацкартных вагона будут отремонтированы до конца года. Об этом со ссылкой на председателя правления АО «Укрзализныця» (УЗ) Евгения Кравцова, сообщила пресс-служба компании.

На этот вид ремонта УЗ потратила почти 342 млн грн и получила фактически новые 15 купейных, 9 плацкартных и 3 вагона СВ.

«Во время капитально-восстановительного ремонта вагонов компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие – отечественных производителей. Из модернизированных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и увеличивает количество вагонов поездов на популярных направлениях», – рассказал Кравцов.

В ходе модернизации вагонов меняется интерьер салона, обновляются окна, полочки, оборудование вагона. В купе установлены дополнительные светодиодные светильники на каждое место. Верхние полки оборудованы защитным бортиком.

Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника устанавливается пульт управления, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения.

Из вагонов, прошедших КВР, в этом году сформированы ночной экспресс Киев – Мариуполь, новый состав поезда Киев – Лисичанск, второй состав поезда Киев – Запорожье – Киев, сформирован новый поезд Киев – Черновцы.

Такой вид ремонта обеспечивают 6 пассажирских вагоноремонтных депо Укрзализныци: в Гребенке, Бахмаче, Ковеле, Каховке, Харькове, Синельниково.

В компании напоминают, что за последние четыре года Укрзализныця приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 224 модернизировала.

На прошлой неделе сообщалось, что в 2019 году УЗ потратит на ремонт пригородных поездов 521 млн грн. Было капитально отремонтировано 7 электропоездов. До конца годе еще два электрички пройдут капитальный ремонт. Срок эксплуатации большинства пригородных поездов будет продлен на 22 года. Такие ремонты проводятся на Киевском электровагоноремонтном заводе УЗ. Модернизация одного состава обходится в 10 раз дешевле, чем покупка нового.

Кроме того, в УЗ отмечают, что в компании существенно увеличилось количество заказов от частных компаний на ремонт локомотивов. Объемы заказов на ремонт частных локомотивов на электровозоремонтных заводах во Львове и Запорожье, которые входят в состав УЗ с июля 2019 года выросли до 102 млн грн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

В августе этого года в “Укрзализныце” сообщали, что в Украине более 365 компаний имеют около 900 собственных локомотивов, которые имеют право работать на путях общего пользования. Всего в Украине около 2,5 тыс частных локомотивов. А в инвентарном парке “Укрзализныци” – 3566 локомотивов, однако не все они пригодны к эксплуатации.

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