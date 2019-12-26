Трубная промышленность Украины: итоги ноября и 11 мес. 2019 года

За 11 мес. 2019 года основные трубные предприятия Украины сократили производство труб из черных металлов на 5,3% год к году. fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина” сообщил, что в январе-ноябре выпущено 965 тыс. тонн, в том числе в октябре – около 76 тыс. тонн трубной продукции.

При этом предприятия, которые входят в состав объединения “Укртрубопром” за 11 мес. 2019 г. сократили производство труб на 7,2% — до 680 тыс. тонн, в том числе в октябре выпущено 55 тыс. тонн.

Следует отметить, что трубники смогли к концу года несколько замедлить спад производства.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 17,4% – до 211 тыс. тонн (в ноябре – 19,2 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” – на 4,9%, до 98,4 тыс. тонн (5,8 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” сократил производство на 2% – до 331 тыс. тонн (27,3 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 18,4% – до 17,4 тыс. тонн (в ноябре – 0,1 тыс. тонн), “Сентравис” – на 6,6%, до 19,4 тыс. тонн нержавеющих труб (2 тыс. тонн).

Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 3,8% – до 2,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящий в объединение “Укртрубопром” ММК им.Ильича за 11 месяцев нарастил выпуск труб на 14,4% – до 149 тыс. тонн (в ноябре – 9,9 тыс. тонн), а “Коминмет” снизил на 12,9% – до 136,3 тыс. тонн (11,4 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1102,6 тыс. тонн.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи