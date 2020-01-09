ReadMetal.com заморожен до 31 марта 2020 года – видеообращение автора

Внимание! ReadMetal.com заморожен до 31 марта 2020 года. Об этом сообщил Артем Ильин, автор блога Журнал Металл, в своем видеообращении в facebook. Что это означает?

Артем Ильин подвел итоги 2019 года. Одним из основных достижений он назвал расширение профессиональной аудитории блога в соцсети facebook (около 1400 подписчиков) и создание телеграм-канала (более 200 подписчиков).

Однако из-за высокой нагрузки по основному месту работы принято решение заморозить блог. Это значит, что с 1 января по 31 марта 2020 года на сайте ReadMetal.com не будут публиковаться новости и другие материалы, так как для подготовки качественного контента необходимо много времени.

Но информация о событиях на украинском металлорынке (производство, продажи и потребление металлопроката) будет публиковаться на странице в facebook и на telegram-канале с комментариями автора блога.

Решение о формате работы сайта после 31 марта 2020 года будет озвучено после этой даты.

Автор блога открыт к сотрудничеству и интересным коммерческим предложениям ).

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