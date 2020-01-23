Выплавка стали и чугуна в Украине в 2019 году

В 2019 году металлургические предприятия Украины незначительно сократили производство чугуна, стали и металлопроката. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания.

В 2019 г. горнорудными и металлургическими предприятиями Украины произведено:

— железорудного концентрата – 63,08 млн тонн (104,6% относительно аналогичного периода 2018 г);

— агломерата – 30,91 млн тонн (97,6%);

— окатышей – 20,76 млн тонн (97,2%);

— кокса валового (6% вл.) – 10,06 млн тонн (92,9%);

— чугуна – 20,06 млн тонн (97,6%);

— стали – 20,85 млн тонн (98,8%);

— проката – 18,20 млн тонн (99,1%);

— трубной продукции – 1,005 млн тонн (91,2%).

По состоянию на 15 января 2020 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 16 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Обеспечение производства основными сырьевыми и энергетическими ресурсами

Железорудное сырье:

В 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 27,0 млн тонн железорудного сырья (99% относительно 2018 года).

За 2019 г. было экспортировано 40,22 млн тонн ЖРС (109% относительно 2018 г.).

Коксующиеся угли:

В 2019 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 13,92 млн тонн углей для коксования (96% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

— украинского происхождения – 3,50 млн тонн (130% относительно 2018 г.);

— импортируемых – 10,43 млн тонн (88% относительно 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок в 2019 г. составила 74,9% против 82,0% в 2018 г.

Кокс:

Общий объем кокса, полученного металлургами в 2019 г., составил 8,82 млн тонн (93% относительно 2018 года), из которого:

— украинского происхождения – 8,43 млн тонн (91% относительно 2018 г.);

— импортируемого – 0,39 млн тонн (123% относительно 2018 г.).

Доля импортного кокса в общем объеме поставок в 2019 г. составила 4,4% против 3,3% в 2018 г.

Привозной металлолом:

В 2019 г. из заготовленных 3052 тыс. тонн металлолома (83% относительно 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 3011 тыс. тонн (90% относительно 2018 г.), экспортировано 41 тыс. тонн (13% относительно 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия:

В 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 1,8 млрд куб.м природного газа (98% относительно 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в 2019 г. составило порядка 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 г.).

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