«Холодна зупинка виробництва» – в АрселорМіттал Кривий Ріг (АМКР) заявили, що після чотирьох ракетних атак з боку російської армії на меткомбінаті розпочинають консервацію промислових активів.

МНЛЗ на АМКР / Фото ReadMetal.com

Чому АМКР переходить до холодної зупинки виробництва

В компанії нагадали, що унаслідок обстрілів загинули шестеро працівників, ще понад 18 осіб дістали поранення, а первинне металургійне виробництво було зупинено.

Протягом наступних двох місяців відбуватиметься підготовка до безпечної зупинки виробництва та її проведення, а надалі – консервація промислових активів, щоб відновити роботу після завершення бойових дій.

«Холодна зупинка – це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу. Наш пріоритет номер один – зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди», – повідомив генеральний директор АрселорМіттал Кривий Ріг Мауро Лонгобардо.

Коли АрселорМіттал Кривий Ріг може відновити роботу

Він наголосив, що група ArcelorMittal не залишає Україну. Після завершення війни, коли умови це дозволятимуть, вони розпочнуть діалог з Урядом України та повторно оцінять, чи можна безпечно й стало відновити роботу.

В АМКР додали, що від початку війни (вирогідно йдеться про повномасштабне росіське вторгення у лютому 2022 року) ArcelorMittal надала понад $700 млн фінансової підтримки, а АрселорМіттал Кривий Ріг також інвестував близько $500 млн зі своїх грошових резервів для підтримки бізнесу та забезпечення безперервності операцій.

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