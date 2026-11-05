Держава може долучитися до пошуку рішення щодо майбутнього гірничо-металургійного комбінату АрселорМіттал Кривий Ріг. Корпорація ArcelorMittal вирішила не відновлювати його роботу до закінчення російсько-української війни, але підприємство має стратегічне значення для міста й країни. Водночас будь-яке втручання потребує обережності, прозорих умов і чіткого розподілу фінансових ризиків. Про це йдеться у колонці автора ReadMetal.com Артема Ільїна для NV Бізнес.

АрселорМіттал Кривий Ріг зупинили до кінція війни / Фото Артем Ільїн

Артем Ільїн зазначає, що тривала зупинка комбінату матиме наслідки далеко за межами самого підприємства. АрселорМіттал Кривий Ріг – велике гірничо-металургійне прідприємство. Чим довше триватиме його простій, тим складніше буде повноцінно відновити виробництво, особливо виплавку чавуну та сталі.

«Криворізький комбінат – один із ключових промислових активів України, великий роботодавець, платник податків і експортер. Його тривала зупинка означатиме втрати не лише для підприємства», – наголошує автор матеріалу.

Втручання держави у долю стратегічних металургійних активів – поширена міжнародна практика. Зокрема, Казахстан придбав металургійний комплекс ArcelorMittal у Теміртау після тривалих конфліктів навколо безпеки виробництва; у Південній Африці державна Industrial Development Corporation домовилася про можливе придбання місцевого бізнесу компанії; у Чехії держава брала участь у процедурі банкрутства колишнього ArcelorMittal Ostrava. У Франції парламент розглядав законопроєкт про націоналізацію ArcelorMittal France. І це стосується не лише активів ArcelorMittal. Наприклад, Польща придбала майно металургійного заводу Huta Częstochowa, який раніше належав українській корпорації ІСД

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На думку автора, Україні не обов’язково обирати між очікуванням рішення приватного власника та повною націоналізацією. Можливими варіантами є часткове державне фінансування в обмін на інвестиційні зобов’язання, придбання частки або тимчасове управління. Водночас держава має забезпечити прозорість угоди, незалежну оцінку активу та контроль за використанням коштів. «Примусова націоналізація без зрозумілого фінансового плану не відремонтує пошкоджені цехи, не відновить електропостачання і не гарантує безпеку працівників», – резюмує Ільїн.

Автор наголошує: майбутнє комбінату потребує рішення, яке дозволить зберегти стратегічне виробництво, робочі місця та інтереси держави, не перекладаючи на платників податків неконтрольовані ризики.

ArcelorMittal, основним власником якої є британський бізнесмен індійського походження Лакшмі Міттал, сформувалася у 2006 році внаслідок об’єднання Mittal Steel та Arcelor. Міжнародна експансія бізнесу Лакшмі Міттала розпочалася ще 1989 року, а у 2005-му група придбала Криворіжсталь (Кривий Ріг). Нині компанія переглядає географію виробництва через енергетичні витрати, конкуренцію, екологічні вимоги та інші ринкові чинники.

Причиною зупинки ArcelorMittal Кривий Ріг стала неможливість безпечно та стабільно відновити роботу після російських ракетних ударів у 2026 році, які призвели до загибелі п’ятьох людей і пошкодження виробничих об’єктів.

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