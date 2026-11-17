Гірничо-металургійний комбіннат АрселорМіттал Кривий Ріг очолив рейтинг найбільш збиткових компаній України за підсумками січня-вересня 2026 року. Його чистий збиток становив 49,44 млрд грн. Це найбільший негативний фінансовий результат серед 9532 великих компаній, фінансову звітність яких проаналізував Опендатабот.

МНЛЗ на АМКР / Фото ReadMetal.com

За даними дослідження, друге місце за обсягом збитків посіла НЕК Укренерго – 18,09 млрд грн. На третьому місці – Укрзалізниця із 9,71 млрд грн збитку. До п’ятірки також увійшли Київтеплоенерго (7,23 млрд грн) та Державна продовольчо-зернова корпорація України (6,88 млрд грн).

Збиток АрселорМіттал Кривий Ріг за дев’ять місяців 2026 року збільшився у 8,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли він становив 5,77 млрд грн. Дохід підприємства скоротився на 12,7% – до 45,65 млрд грн.

Водночас серед п’яти компаній із найбільшим виторгом та найбільшим прибутком за три квартали 2026 року немає представників гірничо-металургійного комплексу.

Першу п’ятірку за виторгом очолила компанія Д.Трейдінг (264,99 млрд грн). Можливо саме про неї раніше повідомляв головний редактор Forbes Україна Борис Давиденко. Далі йдуть Енергоатом (222,49 млрд грн), АТБ-Маркет (208,13 млрд грн), Укрнафта (128,71 млрд грн) та компанія ДЛС (98,97 млрд грн), що займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

Рейтинг найбільш прибуткових компаній очолило Укргідроенерго з результатом 12,66 млрд грн. Друге місце посів Київстар (10,98 млрд грн), третє – Ліси України (10,66 млрд грн). До п’ятірки також увійшли Укрнафта (9,19 млрд грн) та Укргазвидобування (8,28 млрд грн).

Загалом Опендатабот проаналізував фінансові результати 9532 компаній, які мають виторг понад 100 млн грн та подали звітність як за дев’ять місяців 2025-го, так і за аналогічний період 2026 року. Їхній сукупний виторг зріс на 16% – до 11,25 трлн грн. Водночас частка прибуткових підприємств скоротилася з 85% до 81%.

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