Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вдруге оголосило відбір управителя для корпоративних прав і майна одеського підприємства Кріоін Інжинірінг, яке виробляє інертні та рідкісні гази високої чистоти. Сировиною для цієї галузі є, зокрема, газові суміші, що утворюються як побічний продукт роботи кисневих установок металургійних комбінатів.

АРМА шукає управителя для вирбника чистого неону Кріоін Інжинірінг / Фото Кріоін Інжинірінг

За інформацією АРМА, до складу активу, для якого шукають управителя, входять корпоративні права ТОВ Кріоін Інжинірінг, виробничий комплекс в Одеській області площею 725,1 кв. м, спеціалізоване обладнання та 92 одиниці рухомого майна. Також передаються чотири земельні ділянки на Одещині загальною площею понад 1,1 га та об’єкти житлової нерухомості в Одесі. Активи передані в управління на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва від 12 квітня 2023 року. Пропозиції від потенційних управителів приймають до 12 грудня 2026 року, проведення аукціону заплановане на 28 грудня.

Кріоін Інжинірінг спеціалізується на виробництві неону, гелію, ксенону та криптону високої чистоти. Ці гази мають застосування у високотехнологічних галузях. Зокрема, чистий неон використовують у лазерах літографічного обладнання, за допомогою якого виготовляють мікросхеми. Для отримання товарного продукту газові суміші проходять багатоступеневе очищення.

Металургія як джерело сировини

Українська промисловість рідкісних газів історично розвивалася у тісному зв’язку з металургією. На великих металургійних комбінатах працюють установки розділення повітря, які забезпечують виробництво кисню для сталеплавильних процесів. Під час кріогенного розділення повітря утворюються побічні газові фракції, з яких можна вилучати неон, криптон та ксенон. Металургійні підприємства постачають ці суміші спеціалізованим виробникам, які здійснюють їх подальше очищення.

На початку 2000-х українські металургійні комбінати інвестували десятки мільйонів доларів у сучасні кріогенні повітророзподільні установки, зокрема виробництва німецької Linde та французької Air Liquide. Це створило технологічну базу для отримання не лише кисню, а й сировини для виробництва рідкісних газів.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найбільших світових постачальників очищеного неону. За різними оцінками, частка країни у світовій торгівлі цим газом сягала приблизно 50%. Основними виробниками були одеське Кріоін Інжинірінг та маріупольський Інгаз. Також у цьому сегменті працювала київська компанія Арнокс, яка співпрацювала з Інгазом та переробляла газові суміші з металургійних підприємств Запоріжжя, Кам’янського та Кривого Рогу.

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року виробництво на українських підприємствах було зупинене. Потужності Інгазу в Маріуполі частково зруйновані та опинилися під російською окупацією.

Залежність виробників рідкісних газів від металургійної сировини залишається одним із ключових викликів для галузі. У серпні-вересні 2026 року після ракетних обстрілів українські металургійні підприємства зупиняли роботу, що вплинуло на доступність газових сумішей для подальшої переробки.

Наразі АРМА має визначити управителя, який забезпечить збереження арештованих активів та їх ефективне використання. Водночас відновлення повноцінної роботи підприємства залежатиме не лише від стану його обладнання, а й від доступності сировини з українських металургійних комбінатів.

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