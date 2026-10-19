Вартість арматури в Україні за рік зросла приблизно на 40% на тлі проблем із внутрішнім виробництвом арматури та переходу галузі на імпорт. Про це заявила голова наглядової ради Української асоціації девелоперів, засновниця будівельної компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова під час заходу «Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV».

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«На сьогоднішній день жодна компанія не зупинила своєї діяльності, незважаючи на повну відсутність інвестицій і важку ситуацію. Деякі компанії сповільнили рух, деякі продовжують той темп, який взяли з самого початку. Все залежить від того, наскільки є власний капітал у компанії», — сказала вона.

Як ціна арматури впливає на вртість нових квартир

За словами Молчанової, раніше арматуру в Україні виробляли два заводи. Після російського удару один із них відновив роботу лише на 10–20% потужності, тоді як другий повністю зупинився. У результаті будівельна галузь перейшла на імпорт арматури, а ціна металу за рік зросла приблизно на 40%.

«Безумовно, это відображається на вартості квартир», — зазначила Молчанова.

Попит на житло, за її словами, зміщується в бік об’єктів із підземними паркінгами та монолітним захистом, де мешканці можуть укритися під час повітряної тривоги. Одним із головних інструментів підтримки попиту залишається державна іпотечна програма «єОселя».

Девелопери просять уряд полегшити імпорт будматеріалів

Українська асоціація девелоперів звернулася до уряду з двома пропозиціями:

Запровадити пільги на імпорт будівельних матеріалів; Помовитися про період, протягом якого правоохоронні органи не чинитимуть тиску на бізнес.

«Бізнесу зараз треба дати можливість вижити і вистояти в ці часи. Бізнес — це економіка, це робочі місця. Зараз бізнес разом зі Збройними силами України тримає землю і тримає небо», — підкреслила Молчанова.

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