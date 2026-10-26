Після зупинки двох вітчизняних виробників – АрселорМіттал Кривий Ріг (АМКР) та Каметсталь – арматура на внутрішньому ринку подорожчала на 30%. Її вартість може перевищити 50 тис. грн за тонну. Про це пише NV Бізнес з посиланням на учасників ринку.

Арматура в Україні дорожчає через зупинку виробників та імпорт

Згадані металургійні підприємтсва майже на 100% покривали потреби внутрішнього ринку в арматурі, які до повномасштабного російського вторгнення становили близько 1−1,1 млн тонн. Після суттєвого провалу у 2022-2023 рр. у 2025 році споживання арматури за підрахунками Групи Метінвест досягло 770 тис. тонн при загальному споживанні 3,3 млн тонн металопрокату.

За оцінкою GMK Center, у першому півріччі 2026 р. місткість ринку арматури сягнула 447 тис. тонн, що на 26% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Метінвесті оцінюють споживання за січень-серпень цього року у 644 тис. тонн, або близько 80 тис. тонн на місяць.

Але після ракетних обстрілів АМКР та Каметсталь зупинили виробництво.

Специфіка внутрішнього ринку полягала в тому, що меткомбінати практично не мали власних запасів. До того ж наявні залишки не обов’язково доступні для нових покупців: частина продукції вже законтрактована. За оцінкою Метінвесту, складські залишки арматури становлять 40−50 тис. тонн. GMK Center вважає, що цього може вистачити максимум на місяць нормального споживання — залежно від сортаменту.

Така ситуація вже призвела до зростання цін. За даними Метінвесту, у середині серпня тонна арматури в Києві коштувала близько 36 тис. грн із ПДВ, а на початку жовтня — 47,5 тис. грн. Таким чином, за півтора місяця ця продукція подорожчала більш ніж на 30%.

Очікується, що вже невдовзі ціна перевищить 50 тис. грн за 1 тонну арматури.

Але експерти відзначають, що здорожчання почалося ще до офіційного оголошення про зупинку АМКР через низку інших причин: зростання FOB-котирувань на зовнішніх ринках, зростання курсу долара та зміну цінової політики українських виробників.

Відзначимо, що фундаторка компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова заявила, що ціна металу за рік зросла приблизно на 40%.

Корпорація ArcelorMittal заявила, що не планує відновлювати роботу меткомбінату АрселорМіттал Кривий Ріг до закінчення війни.

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