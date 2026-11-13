Фактична ціна закупівлі арматури для будівництва захисних споруд на Київщині майже на 43% перевищщувала ринкові ціни. Таку оцінку озвучив народний депутат України Ярослав Железняк за результатами аналізу кошторисів і закупівель, які опинилися в центрі скандалу після появи інформації про можливе розкішне життя підрядника – металотрейдера Владислава Соколова.

Використання арматури для будівництва захисних споруд / Фото Сергій Стерненко

У кошторисах будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів Київщини вартість арматури становила 31 тис. грн за тонну, тоді як фактичні закупівлі здійснювалися за ціною близько 38,5 тис. грн. Ринкову вартість цього металопрокату у той період народний депутат Ярослав Железняк оцінює приблизно у 27 тис. грн за тонну. Такі дані він оприлюднив після аналізу кошторисів та матеріалів, отриманих Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради.

Крім того, за словами Железняка, в одному з найдорожчих договорів на будівництво захисних споруд вартістю 89 млн грн передбачено використання 423 тонн арматури та 231 куб. м бетону. Таким чином, на один кубометр бетону припадає близько 1,83 тонни арматури. Депутат порівняв цей показник із названим ним граничним рівнем 300–400 кг на кубометр бетону.

Загалом у квітні–липні 2026 року Київська обласна адміністрація уклала без тендерів 26 договорів на будівництво захисних споруд для трансформаторних підстанцій на 1,84 млрд грн. За інформацією Железняка, підрядникам перерахували 824 млн грн авансів, однак актами виконаних робіт було підтверджено лише 23 млн грн — 2,8% від суми авансування.

Близько 85% загальної вартості контрактів отримали дві компанії — Консалтинг-Буд та Ю.Бі.Сі.. Перша уклала 14 договорів на 927 млн грн, друга — дев’ять договорів на 645 млн грн.

У зв’язку із зупинкою меткомбінату АрселорМіттал Кривий Ріг у жовтні очікувалося, що вартість арматури в Україні може зрости до 50 тис грн за 1 тонну.

Постачальник металу, пов’язаний із Владиславом Соколовим

Окремо Железняк згадав підприємця, компанія якого була субпідрядником із постачання металу для будівництва захисних споруд. Ідеться про Владислава Соколова, якого журналістські матеріали пов’язують із компаніями Сталь Плюс і ТД Тризуб.

За даними депутата, різниця між ринковою ціною арматури, її вартістю в кошторисах і ціною фактичних закупівель могла свідчити про завищення вартості металу. Водночас у своєму повідомленні Железняк не уточнив, який саме обсяг із 423 тонн арматури в найдорожчому договорі був поставлений компаніями, пов’язаними із Соколовим.

Депутат також заявив, що компанія підприємця не була стороною жодного з 26 договорів Київської ОДА. За його даними, її оборот за два з половиною роки становив 395 млн грн. Усі зібрані матеріали Железняк передав до Національного антикорупційного бюро України.

Раніше «Метал» опублікував матеріал: Владислав Соколов: від ТД «Металург» і «Сталь Плюс» до пентхауса з крокодилом та Rolls-Royce.

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