Centravis готується до суттєвих змін в діяльності – що задумали власники та менеджмент

Один з найбільших в Європі виробників нержавіючих безшовних труб українська компанія Centravis аонсувала зміни в своїй діяльності. Метал дізнався подробиці.

По-перше, у липны стало відомо, що компанія з 1 вересня законсервує виробничий майданчик в Ужгороді, який було створено у 2023 році для виконня замовлень євпрпейських клієнтів. Про це повідомив Forbes-Україна з посиланням на пресслужбу компанії 20 липня.

Причиною стало рішення Євросоюзу, який у червні запровадив квоту на українські безшовні нержавіючі труби в обсязі 6524 тонни. Для порівняння, торік Україна поставила до ЄС 11 306 тонн такої продукції – тобто нова квота вдвічі менша за минулорічний обсяг експорту.

«Фактично одним регуляторним рішенням для нас закрили майже половину європейського ринку. Наслідки цього рішення можуть бути надзвичайно болісними як для компанії, так і для української економіки», – прокоментував виконавчий директор та співвласник Centravis Юрій Атанасов.

Крім того, на сайті компанії з’явилося оголошення про зміну форми власності. “Єдиним акціонером ПрАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН (далі –

Товариство) 23 липня 2026 року прийнято Рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН”, – йдеться в оголошенні.

Зазвичай подібні рішення ухвалюються для спрощення адміністрування діяльності компанії. Єдиним акціонером СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН є CENTRAVIS SA (Швейцарія).

У I п. 2026 р. виробництво Centravis збільшилося на 6,6% – з 67,7 до 72,2 тис. тонн, а експортна виручка – з 2,56 млрд грн до 2,94 млрд грн (+15% рік до року).

Основний виробничий майданчик Centravis знаходиться у Нікополі (Дніпропетровська обл.)

Приазов’я та Донбас. Туризм та пам’ятки

Телеграм-канал Журналу Метал – приєднуйтся!

FB-сторінка Журналу Метал – приєднуйтся!