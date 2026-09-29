Ми вже дізналися як поляк Ігнатій Ясюкович очолив метзавод ЮРДМО, нині відомого як Каметсталь. Але чи дійсно його можна вважати іноземцем з урахуванням геополітичних реалій кінця XIX століття?

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Хтось може сказати, що Ясюкович був підданим Російської Імперії, а не іноземцем. Формально це так. Більше того, у ті часи навіть Варшава, з якої перевезли металургійне обладнання у Кам’янське, була частиною тогочасної росії.

Але судячи з наявних даних та історичної спадщини, пан директор та його дії сильно відрізнялися від російських бізнес-звичаїв та підходів того часу.

Крім того, можна знайти цікаві тогочасні свідчення про завод та його керівника.

Наприклад, відомий російський вчений-металург Міхаіл Павлов у своїй книзі “Спогади металурга” серед особливостей менеджменту Ігнатія Ясюковича згадував, що той за десятки років “не прийняв туди жодного російського інженера”. Через це автор мемуарів взагалі намагався там не бувати і не посилати на цей завод своїх студентів.

Проте він визнавав, що поляку Ясюковичу вдалося створити ефективне та прибуткове підприємство, яке за словами Павлова давало “наивысшие барыши”. Тобто прибутки на акцію.

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