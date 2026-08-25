В умовах припинення морського коридору експорт залізної руди та металопрокату з України може суттєво скоротитися, тому що Укрзалізниця не може компенсувати весь обсяг продукції, що металурги відправляли на зовніші ринки, зокрема, до Китаю.

Європейський ринок неспроможний поглинути весь обсяг української залізної руди, тож втрати експорту можуть становити 30-50%. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ Укрзалізниця Валерій Ткачов, повідомляє NV Бізнес з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Наші експортери руди втратять, навіть якщо ми максимально зможемо наростити продажі до Європи, все одно від 500 тис. тонн на місяць… По руді однозначно ми втратимо майже половину нашого експорту», — сказав він під час онлайн-дискусії про наслідки блокади Чорного моря.

Україна щорічно експортувала приблизно 30-33 млн тонн залізної руди, майже 95% – перевозилось залізничним транспортом: 49% руди йшло через порти Великої Одеси, 47% – через західні прикордонні переходи і 4% – через Дунай.

За словами Ткачова, залізна руда наразі коштує в Китаї $95-105 за 1 тонну. Враховуючи вартість доставки сировини до порту Констанца, економічного зиску експорту цим маршрутом немає.

Представник Укрзалізниці зазначив, що експорт чорних металів з України складав останнім часом приблизно 8 млн тонн, з яких перевозили залізничним транспортом — 40%: 59% далі експортувалось через порти Великої Одеси, 35% – через західні кордони і приблизно 6% через порти Дунаю.

Посилаючись на спілкування з металургами, Ткачов зауважив, що ситуація з металами краще, аніж з рудою, але також є проблеми зі збільшенням їх поставок на ринок ЄС, серед яких CBAM (вуглецевий податок у ЄС, — ред.), додаткові мита.

«Тому також проблема для наших експортерів вивести і продати ці 5,5 млн тонн металу до Європи. Але вони кажуть, що там більше шансів, ніж у руди», — зазначив він.

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