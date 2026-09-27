Залізорудна компанія Ferrexpo у першому півріччі 2026 року виробила 1,556 млн тонн залізорудної продукції. Це на 54% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у проміжному звіті компанії за перше півріччя 2026 року.

Було вироблено 1,385 млн тонн окатків та 171 тис. тонн товарного концентрату. Через обмеження електропостачання, ліквідності та оборотного капіталу Ferrexpo працювала дише на одній із чотирьох ліній з виробництва окатків.

Виручка компанії за перше півріччя скоротилася на 57% до $196 млн. Ferrexpo отримала операційний збиток за показником underlying EBITDA у $4 млн, а чистий збиток склав $14,9 млн.

Станом на кінець червня грошові кошти компанії становили близько $30 млн проти $58 млн наприкінці 2025 року. Водночас на початку вересня Ferrexpo залучила $100 млн у межах додаткової емісії акцій.

Одним із ключових факторів, що обмежують діяльність компанії, Ferrexpo називає призупинення відшкодування ПДВ в Україні. Станом на кінець червня валова сума накопиченої дебіторської заборгованості з ПДВ становила $102,2 млн, з яких $86,9 млн припадало на заявки, у відшкодуванні яких було відмовлено на дату затвердження звіту.

Нагадаємо, що великим акціонером Ferrexpo став український бізнесмен Андрій Веревський.

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