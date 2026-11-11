Залізорудна компанія Ferrexpo тимчасово зупинила виробництво в Україні через нестабільне електропостачання після нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії від 10 листопада 2026 року, оприлюдненому через Лондонську фондову біржу.

Полувагон КВСЗ для Ferrexpo

За даними Ferrexpo, внаслідок атак були пошкоджені об’єкти української енергетичної інфраструктури, зокрема лінії електропередачі та підстанції. Через це постачання електроенергії до виробничих потужностей групи стало нестабільним і недостатнім для підтримання виробництва.

Компанія продовжить стежити за ситуацією та планує відновити роботу, щойно операційні умови дозволять здійснювати виробництво на комерційній основі. Конкретних термінів відновлення Ferrexpo не назвала.

Водночас компанія повідомила, що її власні активи не зазнали пошкоджень. Постачання продукції європейським клієнтам наразі продовжується завдяки наявним запасам готової продукції.

Андрій Веревський став співвласником Ferrexpo

На початку вересня 2026 року Ferrexpo залучила близько $100 млн шляхом розміщення нових акцій. Приблизно половину цієї суми інвестував український бізнесмен, власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський. Ще близько $40 млн надала компанія Fevamotinico, пов’язана з Костянтином Жеваго.

Після завершення розміщення акцій Веревський став другим найбільшим акціонером Ferrexpo з часткою близько 21,4%. Частка Fevamotinico скоротилася приблизно до 45,3%.

Детальніше: Власник компанії Kernel стане акціонером Ferrexpo; $100 млн для Ferrexpo – акціонери погодили залучення капіталу.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна група, основні виробничі активи якої розташовані в Україні. До них належать Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

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