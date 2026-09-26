Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у звіті «Navigating the Steel Transition amid Global Excess Capacity» повідомила, що надлишкові потужності з виплавки сталі до 2027 року суттєво збільшаться. Пояснюємо як це впливає на глобальну та українську металургію?

Очікується, що глобальні надлишкові сталеливарні потужності зростуть з 601 млн тонн у 2024 році до 721 млн тонн – у 2027-му.

Причиною цього є масштабне субсидування в країнах із неринковою економікою. Створені таким чином виробничі потужності впливають на темпи переходу до низьковуглецевого виробництва та сприяють переміщенню виробництв із високим рівнем викидів в регіони з менш жорстким регулюванням, а не поступовому виведенню їх з експлуатації.

За прогнозами ОЕСР, до 2027 року буде створено 30,7 млн тонн нових потужностей, які використовуватимуть технологію DRI-EAF (пряме віновлення заліза – електродугові печі). За той самий період буде створено 62,1 млн тонн потужностей за технологією BF-BOF (домна – кисневий конвертер) та 61,7 млн тонн потужностей, які будуть використовувати електродугові печей, що працюють на сталевому брухті.

Втім, нарощування потужностей на основі технології DRI не обов’язково є наслідком рішення перейти до екологічніших методів виробництва. Натомість воно зумовлене порівняльними перевагами та іншими ринковими чинниками — так само, як і в разі із закриттям енергомістких виробництв BF/BOF.

Через глобальний надлишок потужностей, високі витрати на енергію та регуляторну невизначеність зупиняються або відкладається реалізація нових низьковуглецевих проєктів.

Для металургії України такі великі показники означають, що зупинка українських меткомбінатів через російські обстріли практично не матиме впливу на глобальний сталевий баланс. Нагадаємо, що минулого року в Україні виробили 7,4 млн тонн сталі. А у вересні був тиждень, коли вперше за 100 років українські підприємства не виробили жодної тонни сталі.

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