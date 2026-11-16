Зупинка металургійного заводу HABAŞ у турецькій Аліазі після аварії може призвести до перебоїв із постачанням металопрокату в країни Чорноморського та Середземноморського регіонів, зокрема в Україну. Складнощі з поставками можуть тривати близько трьох місяців, а покупцям, які вже законтрактували продукцію підприємства, доведеться шукати альтернативних постачальників. Про це йдеться у матеріалі NV Бізнес.

Аварія на заводі HABAS у Туреччині / фото haber.sol.org.tr

За даними джерел NV, які посилаються на українську експортно-імпортну статистику, у 2024 році HABAŞ поставив в Україну майже 66 тис. тонн металопродукції. За десять місяців 2026 року імпорт із підприємства зріс до 82,5 тис. тонн, що перевищує показник усього 2025 року. Основним продуктом був гарячекатаний рулон, який використовують у будівництві та виробництві металоконструкцій. Його імпортували українські металотрейдери.

Після зупинки українських металургійних підприємств унаслідок російських обстрілів, зокрема АрселорМіттал Кривий Ріг, турецькі виробники могли стати одним із джерел імпортної арматури для українського ринку. HABAŞ має власні потужності з її виробництва, однак до аварії цей вид прокату в Україну не постачав. Тому перебої в роботі заводу можуть обмежити потенційні можливості диверсифікації імпорту.

За даними аналітичного центру Shanghai Metals Market (SMM), з 7 листопада продукція HABAŞ не експортувалася. Минулого тижня ціни на арматуру та плоский прокат турецьких виробників на зовнішніх ринках зросли відповідно на $10 і $5 за тонну. Аналітики пов’язують подальшу динаміку поставок і цін із масштабами пошкоджень та термінами відновлення виробництва HABAŞ.

Довідка

HABAŞ — один із великих виробників сталі в Туреччині, металургійний комплекс якого розташований в Аліазі поблизу Ізміра. Підприємство працює з 1987 року та має заявлену потужність виплавки близько 4,5 млн тонн сталі на рік в електродугових печах. Завод виробляє арматуру, катанку, гарячекатаний рулон і лист. За даними Турецької асамблеї експортерів, у 2025 році компанія HABAŞ експортувала сталевої продукції приблизно на $1,147 млрд і стала найбільшим турецьким експортером у цій категорії.

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