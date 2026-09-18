Олександр Мироненко: хто такий COO Метінвесту та де він працював

Останнім часом одним з головних спікерів Групи Метінвест є Олександр Мироненко. Він регулярно коментує роботу металургійних підприємств, виробничі та логістичні питання, інвестиції й роботу компанії під час війни. Водночас цілісної біографії топменеджера у відкритому доступі небагато. ReadMetal зібрав основні факти про його освіту, кар’єру та шлях до посади операційного директора Метінвесту.

Олександр Мироненко, СОО Група Метівнест

Початок кар’єри: освіта та «Смарт-Груп»

Мироненко народився 31 грудня 1981 році у Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського.

Вперше широкому загалу його ім’я стало відоме у жовтні 2019 року. Тоді анонсували призначення Мироненка на посаду генерального директора металургійного комбінату «Запоріжсталь» замість Ростислава Шурми. Проте він був настільки непублічним, що деякі медіа для ілюстрації новин використали фото іншої людини з таким самим ім’ям та прізвищем, яка працювала у Запоріжжі.

У прес-службі «Запоріжсталі» тоді розповіли NV Бізнес, що Олександр Мироненко в 2005-2007 рр. займався зовнішньоекономічною діяльністю, проводив аналітичну роботу ринків металів і залізорудної сировини в київському представництві ТОВ «Смарт-груп».

Це була керуюча компанія колишнього нардепа Вадима Новинського, через яку він, зокрема, володів часткою в «Метінвест Холдинг».

Перехід Мироненка в «Метінвест»

У 2007 році Олександр Мироненко перейшов до «Групи Метінвест». До призначення на керівну посаду на «Запоріжсталі» він отримав професійний досвід в різних сферах. Працював в «Метінвест-СМЦ». Був експертом з планування виробництва і продажів прокатного підприємства «Промет Стіл» (Болгарія), членом наглядової ради Єнакіївського КХП та «Промет Стіл». З 2017 р став головою наглядової ради «Промет Стіл».

З 2011 р працював в Дивізіоні сталі та прокату Групи Метінвест. З 2015 по 2016 рр. був начальником управління планування виробництва Металургійного дивізіону групи.

З 2016 р. Мироненко працював на посаді директора з виробництва в Операційній дирекції Групи Метінвест. «Займався вдосконаленням процесів і зниженням втрат, досягнув значних результатів у підвищенні ефективності роботи металургійних підприємств компанії», — наголошувалося в коментарі прес-служби запорізького меткомбінату.

З жовтня 2019 р також працював на посаді радника генерального директора комбінату «Запоріжсталь».

Мироненко на посаді COO «Групи Метінвест»

У січні 2023-го його було призначено операційним директором (COO) «Групи Метінвест». Судячи з публічних виступів та інтерв’ю, Мироненко виконує такі завдання:

Підтримка виробництва: Організовує роботу підприємств у Запоріжжі, Кам’янському, Кривому Розі та поблизу лінії фронту;

Безпека та евакуація: Дбає про збереження життя працівників, їхню евакуацію та розв’язання щоденних проблем колективу;

Відновлення обладнання: Керує швидким ремонтом пошкоджених внаслідок обстрілів потужностей власними силами фахівців;

Енергетична безпека: Забезпечує автономність та стабільну роботу заводів під час позаштатних ситуацій в енергомережі.

Також він координує інші напрями діяльності, які потребують оперативного втручання.

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