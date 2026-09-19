Через вимушений простій українських металургійних заводів внутрішній ринок дедалі більше залежить від імпорту металопрокату. За даними Дениса Сакви, старшого аналітика Dragon Capital, імпорт довгого прокату зріс на 64% – зі 150 тис. тонн до 246 тис. тонн. Чому це відбувається і до чого може призвести пояснюється у статті Економічної правди.

Вимушений простій металургійних заводів призвів до того, що Україна ризикує потрапити в залежність від закордонної сировини. Імпортний метал уже почав заміщати вітчизняний: ввезення довгого прокату зросло на 64%. У той же час продажі продукції українських комбінатів усередині країни просіли на 7,6%.

“Випуск вітчизняного прокату припинився. Внутрішній ринок споживання сталі в Україні становив понад 4 млн тонн і на дві третини покривався власним виробництвом. Тепер нам доведеться імпортувати з Туреччини, ЄС і Китаю не лише плоский прокат, якого бракувало й раніше, а й довгий, зокрема будівельну арматуру”, – пояснює старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

За його словами, зупинка заводів запустить ланцюгову реакцію в економіці, а держава зазнає низки втрат: “Ми втрачаємо валютну виручку і змушені вимивати валютні резерви на купівлю імпортного металу, що суттєво погіршить торговельний баланс”.

Головною причиною такої ситуації стали удари росіян балістичними ракетами по українськми металургійним підприємствам.

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