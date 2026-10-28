У структурі споживання сталі з полімерним покриттям (PPGI) в Україні значну частку займає імпортна продукція. У 2025 році на українських виробників припадало лише 38% ринку, йдеться у презентації Модуль-Україна, копія якої є у ReadMetal.com. Цього року одна з країн-постачальниць суттєво наростила частку.

Імпорт фарбованого прокату з В’єтнаму суттєво зріс / VietnamSteel

Минулого року серед інших країн-постачальників на лідерських позиціях були В’єтнам, Південна Корея та Туреччина – на кожну з них припадало по 8% українського ринку. Частки Індії та інших країн становили по 3% та 1% відповідно, Китаю – 1%.

У 2026 році (в презентації не уточнено період аналізу) структура постачань відрізняється. Найбільшу частку займає Європейський Союз – 40%. На В’єтнам припадає 28%, Південну Корею – 17%, Туреччину – 11%. Частки Індії та Китаю становлять по 2%.

Таким чином, у структурі постачань PPGI до України помітну роль відіграють як європейські виробники, так і постачальники з Азії.

Нагадаємо, що за 3 квартали 2026 року імпорт PPGI в Україну перевищив 163 тис. тонн. Крім того, Модуль-Україна прогнозує виробництво сталі з полімерним покриттям в Україні у 2026 році на рівні 122,5 тис. тонн

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