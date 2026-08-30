Попри те, що фізичне коріння сучасної Каметсталі було у польскиій Варшаві, до створення металургійного заводу на березі Дніпра наприкінці XIX століття долучилися інвестори з кількох європейських країн. Розповідаємо яка була акціонерна структура.
Readmetal.com – інформаційний партнер проєкту Мейканемо.Історія, що виходить на youtube-каналі Meykanemo. Розповідаємо хто був власником польського заводу.
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У травні 1886 року акціонери вирішили створити нову компанію з метою перенесення обладнання “Товариства Варшавського сталеливарного заводу”з Варшави на Донбас. Згодом географічний вектор трошки змінився.
Для цього поляки об’єдналися з бельгійською компанією Cockerill та французами з “Криворізького товариства залізних руд”. Про останню компанію Метал разом із Meykanemo розповідав у серії про Кривий Ріг.
Українські краєзнавчі джерела також згадують про наявність у новому товаристві частки німецьких акціонерів.
Капітал новоствореного “Южно-русского Днепровского металлургического общества” розподілилися таким чином: бельгійці (40%), польсько-німецькі інвестори (33%) та французи (27%).
Звідки взялися німці, та якою була їхя роль розкажемо у наступній новині.
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