Історія Каметсталі розпочалася у Варшаві – читачі Металу вже дізналися, що металургійний завод фактично був релокований звідти до сучасного Кам’янського. Але з урахуванням великої кількості інвесторів, хто був основною рушійною силою цього процесу? Читайте та дивіться у новині.

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Мейканемо.Історія вдалося встановити, що перемовини з російським урядом вели німці: промисловець та банкір Вільгельм Елліс Рау з Майнцу та його зять Роберт Зюрмонт.

Рау був співвласником згаданого металургійного заводу у Варшаві. Зюрмонт представляв інтереси іншої впливової бізнес-родини з німецького Аахена.

Звідки у цій історії взялася бельгійська компанія Cockerill? Далі починається та сама Санта-Барбара, про яку згадували на початку фільму.

Дядько Вільгельма Рау – також Вільгельм Рау – впродовж десятиліть був представником та бізнес партнером Джона Коккериля саме у Польщі. Мати Роберта Сурмонта була донькою іншого брата Коккериль – Джеймса. Але це лише верхівка айсбергу.

Родинне дерево сім’ї Рау

Існувала дуже складна та широка мережа браків між представниками роду Рау та інших промислових сімей Європи. Частина зображена на родинному дереві.

Але стосовно створення металургійного комбінату у Кам’янському, схоже бельгійці НЕ мали можливості НЕ стати бізнес-партнерами німців в українському проєкті під назвою будівництво “Чавуноплавильного та рейкопрокатного заводу”.

Для цього у селянської громади Кам’янського була придбана ділянку землі на березі Дніпра. Ранньою весною 1887 року розпочалося будівництво.

Партнер серії Мейканемо.Історія про Кам’янське Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній.

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