Історія сходу України: хто створював металургію та промисловість Російської Імперії

Метал та youtube-канал Meykanemo створили чергову серію проєкту Мейканемо.Історія. І вона підтверджує тезу про домінування іноземних інвестицій в промисловості Російської Імперії ХІХ століття. Цей випуск про Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) та металургійний комбінат Камет-Сталь, який вже кілька років є частиною Групи Метінвест.

Зокрема, знайдено статтю Максима Горького, який до того як стати одним з головних рупорів радянської влади, наприкінці ХІХ століття працював журналістом. В одному з газетних очерків він засвідчив домінування іноземців та іноземних інвестицій в тогочасній промисловості Російської Імперії.

“Прежде всего машинный отдел поражает отсутствием в нём русских фамилий — факт, уже не однажды отмеченный печатью. Производителями русских машин и работниками на поприще этой отрасли русского труда являются французы, англичане, немцы и затем поляки. Русские же фамилии совершенно незаметны в массе таких, как Лильпоп, Бромлей, Поле, Орицнер и Гампер, Лист, Борман и Шведе, Пфор, Реппган и так далее”

Джерело: газета “Нижегородский листок”, серпень 1896 року

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Горький жаліється, що іноземні капітали призводять до появи іноземних керівників, які наймають іноземних інженерів. Ба більше, вони навіть друк рекламних листівок замовляли в європейських типографіях.

З перелічених іноземних прізвищ у фільмі про Кам’янське згадано лише одне – Лільпоп. Але в ній багато інших іноземних імен, сплетіння інвестицій з багатьох європейських країн, династичні браки, католицький костел у центрі українського індустріального міста та дещо, що пов’язано з алмазами! Тож, переходьте за посиланням на початку новини і дивіться фільм!

Партнер серії Мейканемо.Історія про Кам’янське Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній.

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