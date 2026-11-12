Журнал Метал разом із подкастом Мейканемо дослідив історію створення металургіного заводу у Кам’янському наприкінці ХІХ століття. Але сучасна історія підприємства, яке сьогодні носить назву Каметсталь майже така сама буремна, як і понад 100 років тому. В часи незалежності України воно пройшло складний шлях від державного підприємства до частини найбільшого в Україні гірничо-металургійного холдингу Метінвест.

Комбінат Каметсталь є частиною Групи Метінвест / фото Каметсталь

Readmetal.com – інформаційний партнер проєкту Мейканемо.Історія, що виходить на youtube-каналі Meykanemo.

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Але він переживав непрості части. Так, комбінат у Кам’янському – єдиний в Україні, який повністю призупиняв випуск продукції у часи незалежності до повномасштабного російського вторгнення. У березні 2017 року підприємство, яке тоді носило назву Дніпровський меткомбінат, законсервувавло виробництво через відсутність сировини та дефіцит обігових коштів.

Лише наприкінці липня того ж року вдалося відновити діяльність завдяки появі нових партнрів. З 2020 року – Дніпровський МК офіційно став частиною найбільшої української гірничо-металургійної Група Метінвест, змінивши назву на Каметсталь.

Комбінат продовжував розвиватися, випускати нову продукцію, модернізувати виробничі потужності та експортувати металопрокат.

Після російських ракетних обстрілів 2026 року Каметсталь переживає непрості часи. Віримо, що його колективу вдасться пройти шлях відновлення разом з Україною, щоб зберегти зв’язок з європейським минулим, який триває майже 140 років.

Партнер серії Мейканемо.Історія про Кам’янське Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній.

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