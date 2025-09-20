Катерина II – німкеня, що залучала іноземців у промисловість Донбасу, зокрема, Карла Гаскойна. Щей шотландський промисловець вважається засновником індустріального Луганська. Але він не зміг розпізнати потенціал залізних руд Криворіжжя. Про це йдеться у подкасті Youtube-каналу Мейканемо Історія Кривбасу. Хто, коли, чому і як почав видобувати залізну руду у Кривому Розі.

Діяльність Карла Гаскойна на території сучасної України у цих краях розпочалася наприкінці XVIII століття. В себе на батьківщині шотландець займався виробництвом корабельних гармат. За деякими фактами, що дійшли до наших часів, можна зробити висновок, що це в нього виходило не дуже вдало. Він накопичив борги та знаходився на межі банкрутства.

Але завдяки іншому шотландцю – адміралу Самуїлу Грейгу, який служив на півночі Росії, – про промисловця дізналася імператриця Катерина ІІ. Та запросила до Російської Імперії займатися виробництвом зброї для посилення російського флоту.

Це сталося в 1786 році, коли Гаскойну вже було 47 років.

У цьому місці нагадаємо про інший цікавий факт: російська імператриця Катерина ІІ була німкенею, яка народилася у місті Щецин. Тоді це було Прусське королівство, а тепер – територія Польщі.

А поява шотландців в її оточенні – свідчення, що вже 250 років тому окремі представники західної цивілізації їхали за «довгим рублем» до Санкт-Петербургу.

