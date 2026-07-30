Прем’єр-міністр України Сергій Корецький прокоментував зупинку морських портів України, через яку припинився імпрот та експорт металопродукції, зокрема залізної руди. Зокрема, вже оголосили про складнощі Ferrexpo та Південний ГЗК.

Що саме заявив Корецький про можливість відновлення морського експорту?

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький

“Над відновленням нормальної роботи портів працюють Уряд, дипломатичний корпус та всі відповідальні державні інституції у режимі 24/7. Це питання на особистому контролі у Президента України”, – повідомив Сергій Корецький.

Він відзначив, що це має критичне значення для україської економіки та глобальної продовольчої безпеки.

“Ми координуємо роботу з міжнародними партнерами, працюємо над диверсифікацією каналів поставок. Особлива роль і залученість у військових. Від них багато залежить”, – наголосив Прем’єр-міністр.

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