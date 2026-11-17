Дві арки Кримського мосту через Керченську протоку – автомобільна та залізнична – мають сумарну масу близько 10,7 тис. тонн. Основним виробником їхніх металоконструкцій було російське підприємство Воронежстальмост. Воно також виготовляло конструкції для інших ділянок мостового переходу. Розповідаємо скілька важить арка, які вже впала.

Після влучання впала одна з арок Кримського мосту. Це сталося в ніч проти 17 листопада / Фото: Exilenova+ Via Telegram

Скільки важать арки Кримського мосту та з чого вони зроблені

За інформацією виробника, залізнична арка важить близько 6000 тонн, автомобільна – 4700 тонн. Обидві мають довжину 227 м. Висота аркових конструкцій сягає 45 м від основи, а судноплавний габарит під мостом становить 35 м.

Сьогодні вночі впала саме автомобільна арка.

Для виготовлення металоконструкцій мостового переходу використовували, зокрема, низьколеговані конструкційні сталі 10ХСНД і 15ХСНД. Вони містять легувальні елементи, зокрема хром, нікель, мідь і марганець, та призначені для роботи за значних механічних навантажень і температурних перепадів. Водночас у відкритих джерелах немає повної специфікації, яка підтверджувала б використання саме цих марок у кожному елементі арок.

Загалом згаданийй завод завод поставив для Кримського мосту 92 тис. тонн металоконструкцій: 81 тис. тонн для основної споруди та ще 11 тис. тонн для допоміжної інфраструктури.

Серед інших російських підприємств, які брали участь у виготовленні металоконструкцій мостового переходу, називали Борисовський завод мостових металоконструкцій ім. В. А. Скляренка, Мостостройиндустрию та Омскстальмост. Водночас відкриті дані не дають змоги достовірно визначити, які саме елементи арок виготовляло кожне з цих підприємств.

Хто постачав сталь для арок Кримського мосту

Головним постачальником спеціалізованого товстолистового прокату для арок виступала російська компанія Северсталь (Череповецький металургійний комбінат). Крім неї в постачанні сталевих матеріалів для будівництва мостового переходу також брали участь Магнітогорський МК та Новолипецький МК (НЛМК). Ці підприємства забезпечували заводи мостових металоконструкцій плоским прокатом підвищеної міцності, адаптованим до високих динамічних навантажень та експлуатації в агресивному морському середовищі.

Особливістю виробництва сталі на цих комбінатах стало застосування технології термомеханічної прокатки та контрольованого охолодження, що дозволило отримати низьколеговані мостові марки (зокрема 10ХСНД та 15ХСНД) із високою холодостійкістю та відмінною зварюваністю. Метал виготовлявся за індивідуальними розкрійними картами для мінімізації відходів під час складання. А кожен лист проходив суворий ультразвуковий контроль суцільності та сертифікацію на відповідність вимогам ГОСТ 6713.

У ніч проти 17 листопада 2026 року Кримський міст зазнав повторної атаки. За повідомленням NV, одна з арок автомобільної частини, яка зазнала пошкоджень напередодні обвалилася у воду разом із частиною дорожнього прольоту. Рух мостом після повторної атаки призупинили. Українські ЗМІ повідомлляють, що атаку здійснили ракети Фламінго.

Приазов’я та Донбас. Туризм та пам’ятки

Go! Drive! Fly! – подорожі Україною та світом

Телеграм-канал Журналу Метал – приєднуйтся!

FB-сторінка Журналу Метал – приєднуйтся!