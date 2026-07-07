Українська промислова компанія Інтерпайп вважає, що розмір квоти, яку Європейська Комісія (ЄК) затвердила для безмитного імпорту українських безшовних труб, була суттєво занижена через статистичну помилку.

В офіційній заяві Інтерпайп нагадує, що Імплементаційний регламент, опублікований 30 червня 2026 року, передбачає виділення для України окремої тарифної квоти. Вона охоплює дев’ять продуктових категорій загальним розміром 1 млн 49 тис. 960 тонн на рік.

Проте на розмір квоти, виділеної для продуктової категорії безшовних труб України, вплинула значна статистична помилка. Крім того, згідно із власними розрахунками компанії, квота не відображає преференційного режиму для України, передбаченого регламентом, прийнятим Європейським Парламентом 19 травня 2026 року.

У продуктовій категорії безшовних труб Україні було виділено річну квоту у розмірі 80 тис. 670 тонн. Однак протягом усього процесу консультацій українські органи влади неодноразово інформували Європейську Комісію, що ця цифра базується на помилці у даних. Значна частка українського експорту до ЄС протягом 2022–2024 років, як підтверджено Євростатом, була не повністю відображена в базових розрахунках. Як наслідок, квота України для цієї продуктової категорії занижена щонайменше на 30%.

Окрім того, імплементаційний регламент не забезпечує у повній мірі преференційний режим для України, країни-кандидата на вступ до ЄС, яка стикається з винятковою безпековою ситуацією, що було передбачено регламентом. Зокрема, під час розрахунку частини квот, що застосовується до режиму найбільшого сприяння, до України ставилися так само, як до основних світових експортерів, включаючи країни з документально підтвердженими надлишковими неринковими потужностями. Аналогічно, до України застосовувалася та сама методологія, що й до всіх інших партнерів по ЗВТ, без диференціації, прямо передбаченої регламентом.

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“Інтерпайп вважає поточний розмір євроквот на сталь серйозним ударом по Україні та українській металургійній промисловості, яка продовжує працювати у прифронтових регіонах в умовах воєнного часу. Крім того, розподіл цих квот не враховує значних соціальних та економічних наслідків для тисяч працівників, їхніх сімей та громад, що залежать від української металургії”, – заявив Лука Занотті, генеральний директор Інтерпайп.

Топ-менеджер очікує, що Європейська Комісія відкоригує дані в категорії безшовних труб для України до кінця третього кварталу 2026 року. На його думку, це є єдиним справедливим способом усунути допущені помилки.

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