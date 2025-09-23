Відновлюємо публікації про #СталевіЗначки, більшість з яких були придбані на блошиному ринку у Краматорську. На черзі Макіївський МЗ або Макмет – історія розвитку та значок, який вдалося розгледіти серед купи майже однакових наборів букв КМК, ММК та інших варіантів. Дрібний нагрудний знак ММЗ – це про Макіївський металургійний завод.

Особисто був в районі цього підприємства у Макіївці лише один раз, у 2003 році. Крім того, маю кілька фото заводу, що випадково зробив з літака під час перельоту з Києва до Донецька у 2011-му.

Підприємство має дуже цікаву історію – було засноване наприкінці XIX століття французькими інвесторами та носило назву Union. Потім було націоналізовано більшовиками.

Макіївський МЗ або Макмет – історія розвитку та значок

В часи незалежності, було одним з найпроблемніших в галузі. Можливо, причиною цього була відсутність сучасного сталеплавильного виробництва, а мартенівські печі вимагали багато природного газу. Як великий споживач енергоресурсів, на початку 2000-х ММЗ навіть перебував в управлінні НАК Нафтогаз України. Саме тоді на сторінках журналу Метал вперше з’явилася реклама МакМету.

Потім його приватизував Смарт Груп проросійського олігарха Вадима Новинського. Тоді реклама ММЗ вдруге з’явилася в журналі. Це було привітання з Днем металургів у 2006 році.

Згодом на заводі зупинили доменні та матенівські печі. А після об’єднання металургійних активів Смарт та Метінвест, ММЗ став прокатною філією Єнакієвського МЗ.

Сьогодні обидва заводи знаходяться на окупованій росіянами частині Донецької області.

