Нідерландська компанія Metinvest B.V., материнська структура гірничо-металургійної групи Метінвест, 17 листопада здійснила чергову планову виплату купона за єврооблігаціями з погашенням у 2029 році. Про це повідомила пресслужба групи у відповідь на запит Forbes Ukraine.

Власник Групи Метінвест Рінат Ахметов / Фото Метінвест

Ставка за облігаціями становить 7,75% річних. Купонні виплати передбачені двічі на рік — 17 травня та 17 листопада — і мають тривати до дати погашення цінних паперів. У компанії підтвердили, що перерахували кошти вчасно, попри складну ситуацію в українській металургійній галузі.

Серед основних викликів для групи Метінвест називає російські атаки на промислові підприємства, блокаду чорноморських портів, яка обмежує виробництво та перевезення сировини й готової продукції, а також скорочення можливостей експорту української сталі до ЄС через імпортні квоти.

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Група не пропускала купонних виплат за єврооблігаціями після початку повномасштабного вторгнення. У червні 2025 року Metinvest B.V. повністю погасила облігації з терміном погашення у 2025 році. У березні 2026-го компанія вчасно сплатила купон за євробондами-2027. Попередню виплату за паперами з погашенням у 2029 році здійснили 18 травня 2026 року.

Водночас фінансові результати групи залишаються під тиском. За підсумками 2025 року її консолідований виторг скоротився на 6% — до $7,24 млрд. Серед причин компанія називала зупинку вугільних активів у Покровську, зниження продажів залізної руди та падіння цін.

У першому півріччі 2026 року виторг Метінвесту зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $3,657 млрд. Водночас чистий збиток групи становив $202 млн проти $58 млн за перше півріччя 2025-го.

У вересні 2026 року операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко повідомив, що після російських обстрілів і зупинки «Запоріжсталі» та «Каметсталі» група планує оголосити форс-мажор за окремими контрактами. За його словами, за рік собівартість виробництва зросла на 30%.

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