Група Метінвест посіла 361-ше місце у світовому рейтингу найкращих компаній для жінок 2026 року за версією американського Forbes. Вона стала єдиною українською компанією серед 400 учасників списку, йдеться пресрелізі Метівнесту.

Власник Групи Метінвест Рінат Ахметов / Фото Метінвест

Forbes підготував цей рейнтинг спільно з дослідницькою компанією Statista. В опитуванні взяли участь близько 120 тис. жінок із понад 36 країн. Загалом дослідники опрацювали понад 800 тис. одиниць даних.

Під час оцінювання враховували репутацію роботодавців, досвід працівниць, суспільне сприйняття компаній та представленість жінок на керівних посадах.

За даними Метінвесту, жінки становлять близько 30% його персоналу. Вони працюють на виробничих посадах, зокрема електромонтерками, машиністками огрудковувачів, операторами кранів, машиністками конвеєрів і водійками кар’єрної техніки. Чверть керівних посад середньої та вищої ланок групи обіймають жінки.

Подібну тенденцію відзначає й інша велика українська промислова компанія. В Інтерпайпі наприкінці серпня повідомляли, що жінки становлять третину персоналу. Вони працюють на кранах, насосних установках і підстанціях, контролюють якість продукції, керують виробничими бригадами та змінами. Компанія також залучає жінок до роботи операторками верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК).

Залучення жінок до виробничих професій відбувається на тлі дефіциту кадрів у промисловості, який посилився через повномасштабну війну та мобілізацію. За інформацією Метінвесту, близько 8,5 тис. його працівників служать у Збройних силах України.

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