Завод Дніпровагонмаш українського бізнесмена Сергія Тігіпка впродовж кількох років постачав вантажні вагони на російський меткомбінат НЛМК Володимира Лисина. Слідство.Інфо дізналося що саме і за яких обставин потрапило з України на російсський ринок.

Завод Тігіпка постачав вагони на НЛМК Лисина

З 2014 року й до лютого 2022-го завод Дніпровагонмаш постачав вагони російському металургійному гіганту НЛМК.

За даними Слідство.Інфо, у 2014 році український завод відправив російському комбінату 30 залізничних вагонів. У 2020-му поставив рами та візки для використання виключно на території НЛМК. У 2021 році комбінат отримав 28 вагонів для перевезення окатишів (напівфабрикатів для виробництва сталі та чавуну). На початку 2022 року Дніпровагонмаш відправив НЛМК ще 16 вагонів для залишків металу після виробництва.

Останні поставки вирушили з України 15 лютого, а прибули до Росії 24 та 28 лютого 2022-го, тобто вже після початку пономасштабної російської агресії проти України.

Проєкт журналістських розслідувань Схеми раніше повідомляв, що з 2014-го НЛМК постачав сталь підприємствам російського військово-промислового комплексу, а також двом російським держпідприємствам, що займаються виробництвом ядерної зброї – Виробничому об’єднанню Север і Російському федеральному ядерному центру.

У пресслужбі групи ТАС, до якої входить Дніпровагонмаш, заявили, що поставки продукції до НЛМК здійснювалися «з дотриманням усіх вимог та обмежень українського законодавства, чинних на момент встановлення та виконання відповідних договірних зобов’язань».

Нещодавно Сергія Тігіпка призначили радником голови Офісу Президента (ОП). В ОП, відповідаючи на запитання, чи знали про співпрацю підприємства Сергія Тігіпка з НЛМК перед тим, як запропонувати бізнесмену стати радником, повідомили лише, що «призначення Сергія Тігіпка позаштатним радником керівника Офісу президента відбулося з дотриманням чинних процедур та вимог законодавства».

Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України з 2025 року.

На території ЄС працює декілька металургійних підприємств, співвласником яких є НЛМК.

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