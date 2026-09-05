Обстріл ДМЗ в Дніпрі: які наслідки для заводу і персоналу

Сьогодні вночі крім Каметсталі росіяни також обстріляли Дніпровський металургійний завод (ДМЗ, Дніпро) групи DCH. Подробиці нижче.

У ніч на 5 вересня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по території Дніпровського металургійного заводу. Про це пресслужба заводу повідомила у facebook.

“Працівники підприємства завчасно перейшли до укриттів, тож унаслідок ворожої атаки люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Проте пошкоджено промислові та адміністративні об’єкти заводу.

Наразі на місці прильоту працюють фахівці ДСНС та поліції. Розмір збитків уточнюється.

Також сьогодні вночі декілька російських балістичних ракет влучили по території меткомбінату Каметсталь (Кам’янське), внаслідок чого Група Метінвест зупинила підприємство.

Раніше були уражені Запоріжсталь (двічі) та АрселорМіттал Кривий Ріг.

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