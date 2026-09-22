Обстріл Інтерпайп – які наслідки російського удару балістикою

Сьогодні вночі відбувся обстріл одного з об’єктів компанії Інтерпайп в Дніпрі. Компанія повідомила, що цивільне підприємство зазнало балістичної атаки. Є загиблі та поранені.

Обстріл Інтепайп. Є загиблі та поранені

В ніч із 21 на 22 вересня 2026 року російська федерація завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству.

“На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинули 4 співробітників компанії Інтерпайп 7 співробітників поранено. Наразі усім постраждалим надається уся необхідна допомога. Крім того, Компанія залишається на зв’язку із сім’ями загиблих, надає їм підтримку, аби пережити цей надзвичайно важкий час”, – йдеться у повідомленні.

Також в результаті ворожої атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинене.

Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

Нагадаємо, що раніше про балістичні атаки на свої виробничі майданчики повідомляли Група Метінвест, АрселорМіттал Кривий Ріг та Дніпровський МЗ групи DCH.

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