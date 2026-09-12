Сьогодні вночі росія завдала ракетних ударів по двом металургійним підприємстам України. Про влучання повідомили АрселорМіттал Кривий Ріг та Запоріжсталь (Запоріжжя). Скільки загиблих і поранених та що саме зруйновано?

Наслідки обстрілу Запоріжсталі / Метінвест

Чи є загиблі та поранені на АМКР та Запоріжсталі

Сьогодні зранку пресслужба АрселорМіттал Кривий Ріг повідомила, що внаслідок ракетного удару з боку країни-агресора 2 співробітники підприємства поранені. Також відомо про загибель двох представників підрядної організації. Рятувальні й пошукові роботи тривають.

Крім того, чоири балістичні ракети вдарили по металургійному комбінату Запоріжсталь, який не працює після попередніх атак 11 та 27 серпня.

“Четверо наших працівників отримали травми. Трьох ушпиталено. На щастя, цього разу без загиблих”, – повідомив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Що пошкоджено на Запоріжсталі та АМКР

В результаті атаки пошкоджено виробничі та допоміжні об’єкти АрмелорМіттал Кривий Ріг. Але підприємтсво не повідомляє про які саме об’єкти йдеться.

Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна медична допомога в медичних закладах міста.



На Запоріжсталі пошкоджено обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистему, мережі та логістичну інфраструктуру.

Мироненко переконаний, що таким чином росія методично знищує українську промисловість – разом із підприємствами, робочими місцями, інфраструктурою та людьми.

Минулого тижня декілька російських балістичних ракет влучили по території меткомбінату Каметсталь (Кам’янське), внаслідок чого Група Метінвест зупинила підприємство. Також було вллучання по ДМЗ (Дніпро) DCH Steel.

Раніше були уражені Запоріжсталь (двічі) та АрселорМіттал Кривий Ріг.

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