Один з найбільших в Україні виробників труб великого діаметру ТОВ ЗСП (Дніпро) оголосив про зміну керівництва. Метал дізнався подробиці кадрових змін.

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«З 4 серпня 2026 року рішенням Загальних зборів учасників ТОВ Завод сталевих профілів директором Товариства призначено Віталія Семеновича Єгорова. Попереду – новий етап розвитку підприємства. Нашими пріоритетами залишаються стабільна робота виробництва, підвищення якості продукції, розвиток нових напрямів діяльності, впровадження сучасних технологій та надійне партнерство з нашими клієнтами», – йдеться у повідомленні ЗСП на сторінці у Facebook.

Як вдалося з’ясувати Металу, попередній керівник Сергій Мітусов залишає компанію. «Сергій Іванович продовжить кар’єру в іншій компанії, яка не пов’язана з трубним виробництвом. При цьому він залишається серед акціонерів ЗСП», – відповів представник підприємства на запит ReadMetal.com.

Нагадаємо, ЗСП з 2016 року виробляє труби великого діаметру (ТВД). Компанія була заснована переважно вихідцями з нині окупованого Харцизьку (Донецька обл.), які мали досвід виробництва та продажів продукції Харцизького трубного заводу.

У 2019 році Метал публікував фоторепортаж про роботу ЗСП.

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