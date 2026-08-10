Сьогодні Кам’янське відоме, як місто металургів. Тут працюють металургійний комбінат та два коксохіми, щотвхаодять до складу Групи Метінвест. Місцеву економіку доповнюють потужні машинобудівельні та хімічні підприємства.

Readmetal.com – інформаційний партнер проєкту Мейканемо.Історія, що виходить на youtube-каналі Meykanemo. Розповідаємо про перше підприємство міста.

Але жодне з них не було першим заводом у Кам’янському. У травні 1884 році на території сучасного міста з’явився шпалопросичувальний завод. Він розташувався на березі Дніпра поруч із залізничною станцією Тритузна, яка була частиною Кам’янської гілки Катерининської залізниці.

ВСЮ СТАТТЮ ПРО ІСТОРІЮ МІСТА ЧИТАЙТЕ: Історія будівництва Каметсталі та металургії Кам’янського

“В 1892 г. принадлежащая Екатерининской ж. дор. земля, на Каменской пристани была отдана в аренду на 30 лет Южно-Русскому Днепровскому О-ву, а шпалопропиточный завод был перенесен за счет означенного О-ва на Кайдакскую пристань”

Джерело: путівник «По Екатерининской железной дороге», 1903 р.

Для повноти історії додамо, що Кайдакська пристань – це територія сучасного міста Дніпро. У 1930 роки обладнання шпалопросичувального заводу було перенесено вдруге – до Новомосковська (сучасний Самар). Де він і працював мінімум до початку 2000-х років.

Партнер серії Мейканемо.Історія про Кам’янське Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній.

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