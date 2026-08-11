Внаслідок удару російськими балістичними ракетами на металургійному комбінаті Запоріжсталь загинуло 7 робітників. Ще 21 співробітник поранений. Про це пресслужба комбінату повідомила у Facebook. На підприємствах Групи Метінвест оголошено траур.

“Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги”, – уточнили на підприємстві. Комбінат надає пораненим усю необхідну допомогу та підтримку, підтримуєься зв’язок із сім’ями загиблих і постраждалих.

Крім того, пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств Метінвесту, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. “Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях”, – кажуть на Запоріжсталі.

Наразі фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

В Групі Метінвест наголошують, що їхні запорізькі підприємства – це цивільні промислові об’єкти, які забезпечують роботою десятки тисяч людей та виробляють металургійну й коксохімічну продукцію.

Сьогодні і завтра на підприємствах Метінвесту приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками.

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