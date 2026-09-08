Вчора у Брюселі об’єднання EUROMETAL провело мітинг проти деіндустріалізації економіки Європейського Союзу. Один з читачів Металу відвідав цей захід та передав фотографії. Проти чого протестували європейські промисловці?

EUROMETAL об’єднує сектор дистрибуції, металообробки та виробництва сталі.

В анонсі заходу організація підкреслила, що європейські виробники вкладають значні кошти у досягнення амбітних екологічних та кліматичних цілей ЄС. Однак, імпортовані з-за меж ЄС сталеві продукти не підлягають еквівалентним вуглецевим або торговельним зобов’язанням.

Похорон промисловості ЄС у Брюселі / ReadMetal.com

“Попри те, що імпорт сталі до ЄС обмежується квотами, заходами торговельного захисту та Механізмом коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM), готова продукція, виготовлена ​​зі сталі, потрапляє на європейський ринок без аналогічних обмежень. Це створює серйозні нерівні умови для європейських виробників, збільшує виробничі витрати та провокує переміщення виробництва за межі Європи, що загрожує інвестиціям, промисловим ноу-хау та якісним робочим місцям”, – йдеться в заяві.

За словами президента EUROMETAL Александра Юліуса “Це створює нерівні умови гри, які ставить під загрозу європейські заводи, інвестиції та робочі місця.

Наше послання просте: якщо Європа хоче зберегти виробництво, інновації та кваліфіковані робочі місця, вона повинна забезпечити застосування тих самих принципів до всього ланцюжка створення вартості у виробництві”.

В додатковому коментарі європейським медіа, EUROMETAL підкреслили, що через домінування імпорту, європейська промисловість може втратити до 200 тис. робочих місць.

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