Вчора у Брюселі об’єднання EUROMETAL провело мітинг проти деіндустріалізації економіки Європейського Союзу. Один з читачів Металу відвідав цей захід та передав фотографії. Проти чого протестували європейські промисловці?
EUROMETAL об’єднує сектор дистрибуції, металообробки та виробництва сталі.
В анонсі заходу організація підкреслила, що європейські виробники вкладають значні кошти у досягнення амбітних екологічних та кліматичних цілей ЄС. Однак, імпортовані з-за меж ЄС сталеві продукти не підлягають еквівалентним вуглецевим або торговельним зобов’язанням.
“Попри те, що імпорт сталі до ЄС обмежується квотами, заходами торговельного захисту та Механізмом коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM), готова продукція, виготовлена зі сталі, потрапляє на європейський ринок без аналогічних обмежень. Це створює серйозні нерівні умови для європейських виробників, збільшує виробничі витрати та провокує переміщення виробництва за межі Європи, що загрожує інвестиціям, промисловим ноу-хау та якісним робочим місцям”, – йдеться в заяві.
За словами президента EUROMETAL Александра Юліуса “Це створює нерівні умови гри, які ставить під загрозу європейські заводи, інвестиції та робочі місця.
Наше послання просте: якщо Європа хоче зберегти виробництво, інновації та кваліфіковані робочі місця, вона повинна забезпечити застосування тих самих принципів до всього ланцюжка створення вартості у виробництві”.
В додатковому коментарі європейським медіа, EUROMETAL підкреслили, що через домінування імпорту, європейська промисловість може втратити до 200 тис. робочих місць.
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