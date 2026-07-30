Згідно з радянською міфологією, Кам’янське – це велике індустріальне місто, де народився генсек КПРС Леонід Брежнєв та навчався перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Мільйони тонн чавуну та сталі, багато диму та комуністичні п’ятирічки, що виконуються достроково.

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Трохи більше століття тому тут, на березі величної української річки Дніпро, були козацькі землі, а більшість населення вело неквапливе сільське життя.

Все змінилося за останні десять років XIX століття.

Тут розпочалося велике будівництво, з’явилися сотні іноземців, а з ними і ті самі дим, чавун, сталь, прокат. Детальніше про це можна дізнатися у фільмі про створення металургії у Кам’янському.

Партнер серії Мейканемо.Історія про Кам’янське Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній.

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