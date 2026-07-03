Відомий політолог Вадим Денисенко підняв питання реіндустріалізації України та важливості призначення в Уряді конкретної людини, яка відповідатиме за це питання. Наводимо повний текст допису експерта.

Міф про реіндустріалізацію

Україна катастрофічно втрачає свій виробничий потенціал. І можна багато говорити про обʼєктивні фактори. Але разом з обстрілами, проблемами з електроенергією та логістикою є одна, навіть не проблема, а загроза: в уряді не існує нікого хто відповідав би за реіндустріалізацію

Для початку, просто для розуміння ситуації, наведу кілька прикладів того, що відбувається в нашій промисловості.

АрселорМітал скорочення виробництва на 70%,

Дніпроспецсталь, Нікопольський і Запорізький феросплавні – скорочення виробництва на 80%. Черкаси Азот та Рівне Азот – падіння на 60-65%.

ЗТМК та Дніпровський метзавод, Криворізький залізорудний комбінат, Інгулецький ГЗК, Побузький феронікілієвий – зупинено. І це лише маленька частинка того, що зараз відбувається в нашій промисловості.

Найстрашніше, що ми опинилися в якійсь паралельній реальності. З однієї сторони ми маємо промислову деградацію.і це особливо відчувається, коли ти приїздиш в Кривий Ріг чи Запоріжжя. З іншої – чи не щодня в столиці проходять якісь конференції, на яких ми чуємо казки про новітню реіндустріалізацію.

При цьому, чиновники говорять те, що їм вигідно говорити. Вони мовчать про проблеми і, навпаки, багато говорять, про ВПК. Але промисловість не зможе триматися виключно на ВПК. Та й ВПК не зможе розвиватися без базових галузей економіки. Нам потрібно розвивати і інші галузі з доданою вартістю. Але про це не вигідно говорити, а тому про це всі мовчать.

Проблема поглиблюється тим, що в уряді ніхто не відповідає за промисловість. Такого напрямку в Кабміні просто не існує. І, схоже, ніхто не збирається його розвивати. Бо ми мислимо в категоріях конференцій про реіндустріалізацію, а не в категоріях самої реіндустріалізаціі.

Що потрібно було б зробити в першу чергу:

1. Має бути визначено персонально, хто з урядовців відповідає за промислову політику (можливо, варто ввести посаду віце-премʼєра – відповідального за розробку промислової політики)

2. Має бути реанімовано постійно діюча комісія до якої ввійдуть чиновники та промисловці, щоб оперативно вирішувати проблеми промисловості

3. Потрібно відійти від практики, коли бізнес ділиться на український і з іноземним капіталом, коли певні преференції отримують саме ті, хто має іноземний капітал;

4. Потрібно прискорити прийняття законопроектів, які стимулюють інвестиції в виробництво. Два закони застрягли в Раді після першого читання. А в уряді немає нікого, хто штовхав би ці законопроекти.

5. Треба в щоденному режимі працювати над тим, щоб відновити або наростити виробництво на вже існуючих промислових підприємствах. І підтримка має бути не гарними словами на щомісячних зустрічах, а в щоденних рішеннях Уряду

Це якщо дуже коротко. Але почати треба з найпростішого – визначити відповідальних і почати розмовляти з промисловцями. Без цього, ми не маємо жодного шансу вийти за межі бідної сировинної держави. Бо скоро закінчаться гроші навіть на конференції по реіндустріалізації.

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