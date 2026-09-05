Сьогодні вночі російські балістичні ракети влучили по території металургійного комбінату Каметсталь (Кам’янське) Групи Метінвест. Про це пишуть місцеві новинні пабліки. Офіційного підтвердження ще не було.

Вночі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про обстріл промислового підприємства. Вранці чиновник уточнив, що внаслідок російського удару по Кам’янському є загиблі та поранені: “Чотири людини загинули, ще п’ятеро дістали поранень через атаку росіян на Камʼянське. Троє постраждалих у лікарні. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації”.

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов підтвердив обстріл: “До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальні підрозділи, медики, правоохоронці та відповідні служби. Дякую кожному, хто протягом всієї ночі працював та допомагав людям”.

5 вересня в місті оголосили Днем жалоби після обстрілу Каметсталі.

Метінвест опублікував офіційну заяву про зупинку меткомбінату.

За останній місяць росія атакувала балістичними ракетами вже три металургійних підприємства України. Раніше були уражені Запоріжсталь (двічі) та АрселорМіттал Кривий Ріг.

Нагадаємо, що Метал та youtube-канал Мейканемо за підтримки Групи Метінвест зняли фільм про історію стіорення Каметсталі.

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