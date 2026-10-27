Російське металургійне лобі в ЄС намагається обмежити доступ української металопродукції на європейський ринок. Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час Київського міжнародного економічного форуму передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, російські представники наймають лобістські компанії та працюють із європейськими посадовцями, щоб не допустити українських виробників на ринок ЄС.
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«Коли ми заходимо там в одні кабінети, звідти виходить російська делегація», — зазначив Водовіз.
Він також звернув увагу на збереження квот на імпорт російських сталевих напівфабрикатів — слябів. На його думку, це створює ризик повернення російської металопродукції на європейський ринок і посилює конкуренцію для українських виробників.
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