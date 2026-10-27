Метінвест: російське лобі в ЄС перешкоджає експорту української сталі

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Російське металургійне лобі в ЄС намагається обмежити доступ української металопродукції на європейський ринок. Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час Київського міжнародного економічного форуму передає Інтерфакс-Україна.

Плоский прокат на СМЦ Славсант
Плоский прокат на СМЦ Славсант

За його словами, російські представники наймають лобістські компанії та працюють із європейськими посадовцями, щоб не допустити українських виробників на ринок ЄС.

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«Коли ми заходимо там в одні кабінети, звідти виходить російська делегація», — зазначив Водовіз.

Він також звернув увагу на збереження квот на імпорт російських сталевих напівфабрикатів — слябів. На його думку, це створює ризик повернення російської металопродукції на європейський ринок і посилює конкуренцію для українських виробників.

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