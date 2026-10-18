Обсяг видимого споживання металоконструкцій в Україні у 2025 році становив 108 тис. тонн – приблизно на 30% менше, ніж до повномасштабної війни. Водночас у 2026 році ринок може зрости на 10%, до 117 тис. тонн, насамперед завдяки попиту на захисні споруди та конструкції для критичної інфраструктури. Про це повідомила виконавча директорка Українського центру сталевого будівництва (УЦСБ) Анна Гонтаренко передає UAprom.info.

Монтаж металоконструкцій в Україні

За словами Гонтаренко, динаміка першого півріччя 2026 року відповідає прогнозу. У січні–червні обсяг ринку металоконструкцій зріс до 44,4 тис. тонн проти 38,6 тис. тонн за аналогічний період 2025 року. Це приблизно на 15% більше рік до року.

Захисні конструкції змінюють попит на металопрокат

У 2026 році половину споживання металопрокату в галузі сталевого будівництва становить листовий прокат – лист, смуга та рулон. Ще 26% припадає на трубну продукцію, зокрема безшовні та зварні труби, а 23% – на фасонний прокат: балки, швелери та кутики.

Водночас структура попиту змінюється. За даними УЦСБ, частка листового прокату скоротилася на 5%, тоді як споживання трубної продукції зросло приблизно на 5% рік до року.

«Це пов’язано, зокрема, з використанням сталевих труб у конструкціях для захисту від FPV-дронів», – зазначила Гонтаренко.

Зміна структури попиту відображає трансформацію самого ринку металоконструкцій під впливом війни. За оцінками УЦСБ, близько 70% замовлень, які отримують українські виробники, стосуються захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Якщо до 2021 року основним замовником був комерційний сектор, то зараз, за словами Гонтаренко, близько 60–70% замовлень надходять від державних структур. УЦСБ також отримує запити від обласних служб відновлення та інших організацій щодо вартості й технічних особливостей виготовлення захисних споруд.

Аграрний сектор підтримує комерційний попит

Серед комерційних замовників стабільний попит на металоконструкції зберігає аграрний сектор. Крім того, до кінця 2026 року очікується збільшення попиту на складську нерухомість, зокрема на об’єкти з підземним розміщенням. Водночас такі рішення потребують значних інвестицій.

На вибір матеріалів для будівництва та відновлення складів дедалі більше впливають ризики російських атак, влучань і пожеж.

За словами Гонтаренко, металевий каркас дає змогу додатково підсилювати конструкцію та реконструювати її за потреби. Ці властивості можуть бути важливими для замовників, які враховують безпекові ризики під час проєктування нових об’єктів.

Таким чином, у 2026 році український ринок металоконструкцій продовжує відновлюватися, але структура попиту істотно відрізняється від довоєнної: значну частину замовлень формують потреби захисту критичної інфраструктури, тоді як у комерційному сегменті важливими джерелами попиту залишаються аграрний сектор і складська нерухомість.

Для порівняння, у 2021 році ємність українського ринку металоконструкцій оцінювалася приблизно у 154 тис. тонн.

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