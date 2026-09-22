Вирбник труб з нержавіючої сталі Centravis (Нікополь) через скорочення квот ЄС зупинив виробничий майданчик в Ужгороді та скоротив близько 200 працівників. Як компанія шукає нові напрямки збуту і можливості для розвитку виробництва за кордоном в інтерв’ю Forbes розповів співвласник та СЕО Centravis Юрій Атанасов.

Юрий Атанасов CEO Centravis

Ужгород закрили через квоти

З 1 липня ЄС скоротив безмитну квоту для українських безшовних нержавіючих труб до 6524 тонн на рік. Як раніше анонсував Метал, це стало причиною зупинки виробництва в Ужгороді, яке було відкрито на початку 2023 року.

«Ми не можемо його завантажити повністю», – пояснив Атанасов.

Водночас компанія не виключає повернення до роботи майданчика в Ужгороді, якщо ситуація із замовленнями зміниться.

Нікополь продовжує працювати

Основне виробництво Centravis залишається у Нікополі, попри постійні російські атаки. Через безпекову ситуацію компанія не розкриває деталей організації роботи, однак змінила графік персоналу. Зокрема, тривалість зміни збільшили до 12 годин для скорочення кількості переміщень між підприємством та домом.

Попри ризики, у першому півріччі 2026 року виробництво Centravis зросло на 6,6% – до 7200 т. Експортний виторг збільшився на 15%, до 2,94 млрд грн. За підсумками року компанія очікує скорочення обсягів. «Намагаємося втриматися хоча б на 5000 т за півріччя», – сказав Атанасов.

Квота ЄС удвічі менша за довоєнну

До війни українська квота на безмитні поставки безшовних труб до ЄС становила близько 14 000 тонн. Новий ліміт 6524 тонн. «За основу [розрахунку] було взято статистику в період 2022–2024 років, коли ми менше експортували через війну», – зазначив Атанасов.

У 2021 році продажі Centravis на ринку ЄС забезпечили близько €100 млн валютного виторгу. За нинішніх обмежень компанія оцінює потенційне скорочення Бцього показника приблизно до €60 млн у 2027 році.

Близько 95% продажів Centravis припадає на експорт, а частка ЄС становить близько 75%.

Centravis шукає нові ринки

Через обмеження європейського ринку компанія активніше розвиває продажі в Латинській Америці, на Близькому Сході та у США.

Одним із варіантів розвитку «Сентравіс» розглядає створення виробничих потужностей за межами України. «Розглядаємо відкриття виробництва для отримання нових замовлень в Америці або на Близькому Сході», – сказав Атанасов.

Це дозволило б компанії бути ближчою до нових клієнтів і зменшити залежність від української логістики та європейських торговельних обмежень.

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