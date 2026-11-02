Після ракетних обстрілів зупинилися два основних виробники арматурного прокату в Україні – АрселорМіттал Кривий Ріг і Каметсталь. Їхню продукцію може замінити імпортна арматура, однак доступність іноземного металопрокату не означає, що його можна автоматично використовувати в українських будівельних проєктах. Про це йдеться у статті NV Бізнес.

Арматура АМКР / Фото Артем Ільїн

Арматура та інший металопрокат мають відповідати вимогам конкретного проєкту. У будівельній групі Ковальська наголошують, що заміна української арматури іноземною може потребувати погодження проєктної організації та підтвердження рівноцінності характеристик.

«Якщо в проєкті визначені клас, марка або нормативний документ на арматуру, а запропонована іноземна альтернатива від них відрізняється, її заміна практично неможлива», – пояснюють у компанії.

СЕО консалтингової компанії MCI (Німеччина) Олександр Сірик додає, що пріоритет матимуть іноземні постачальники, які вже мають сертифікати відповідності продукції нормам будівництва або зможуть швидко їх отримати.

Для використання такої продукції потрібні перевірка характеристик і погодження документації. Це створює додаткові часові витрати, до яких додається триваліша доставка імпортного металопрокату.

Імпортна арматура може збільшити собівартість будівництва. Наприклад, частка арматури у вартості продукції Ковальської залежно від її типу становить від 5% до 55%. Тому масштаб подорожчання кінцевих виробів залежатиме від матеріаломісткості конкретного продукту та різниці між ціною української й імпортної сталі.

У будівельній групі вже відчувають дефіцит арматури та додатковий тиск на собівартість будівельних матеріалів. Компанія змушена ретельніше планувати закупівлі й постачання. Подальше погіршення ситуації може вплинути на строки реалізації проєктів.

Серед основних ризиків для будівельної галузі опитані фахівці називають зростання собівартості, потребу у більших складських запасах, додаткове навантаження на обіговий капітал і складність фіксації кошторисів на тривалий період. Для підрядників бюджетних проєктів це може означати касові розриви, якщо вартість матеріалів зростатиме швидше, ніж передбачено кошторисом.

«Це може призвести до затримок у виробництві залізобетонних виробів і виконанні будівельно-монтажних робіт, скорочення обсягів виробництва та зростання собівартості продукції через вищу ціну, логістичні витрати та валютні ризики», – попереджають у Ковальській.

Водночас повного зникнення арматури або помітного дефіциту на українському ринку не очікується. Однак імпортне заміщення означатиме вищі витрати будівельників і довші строки постачання.

Перші відчутні обсяги імпортної продукції можуть надійти наприкінці жовтня – на початку листопада. Це потенційно дасть змогу усунути нестачу окремих позицій.

Як вже повідомлялося, на українському ринку арматура може суттєво подорожчати, а її потенційні постачальники знаходяться у Європі, Азії та Північній Африці.

Нагадаємо, корпорація ArcelorMittal заявила, що не планує відновлювати роботу меткомбінату АрселорМіттал Кривий Ріг до завершення війни.

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