Що було на місці Кам’янського до появи металургійного заводу

У попередній новині є згадка про “Южно-Русского Днепровского Общества”, з якого і почалася металургійна ера Кам’янського.

Readmetal.com – інформаційний партнер проєкту Мейканемо.Історія, що виходить на youtube-каналі Meykanemo – розповідає як пов’язані ці два підприємтсва.

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Скоріше за все, у путівнику «По Екатерининской железной дороге» пропущене одне слово. І в ньому йдеться про “Южно-Русское Днепровское металлургическое общество” (ЮРДМО). Воно і було засновником того самого металургійного заводу, який змінив не лише економічний ландшафт Імперії, але й фізичний ландшафт узбережжя Дніпра. Бо під час будівництва великого підприємства та супутньої інфраструктури фактично зникло все, що там існувало раніше.

Сучасне Кам’янське створене на території кількох козацьких сіл. Найбільшими з них були Романкове, Карнаухівка, Тритузне та Кам’янське.

Ще у першій половині 16 століття відомий французький дослідник Гійом де Боплан згадував про існування на берегах Дніпра Романівського кургану. Тут був укріплений перевалочний пункт запорозьких козаків. Також вони збиралися тут на військові ради – знакове місце для України. Цей курган зберігся до наших часів та занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Партнер серії Мейканемо.Історія про Кам’янське Метінвест – міжнародна гірничо-металургійна група компаній.

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